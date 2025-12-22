Суд в Краснодаре рассмотрит жалобу вдовы Юрия Шатунова на авторство песен

Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу вдовы певца Юрия Шатунова Светланы на решение 2007 года об установлении авторства песен «Ласкового мая» за продюсером Андреем Разиным. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Суд определил <…> заявление Шатуновой <…> удовлетворить и восстановить Шатуновой пропущенные процессуальные сроки на решение Хостинского районного суда от 20 февраля 2007 года по гражданскому делу по заявлению Разина об установлении факта авторства музыкальных произведений»,— заявила судья.

Отмечается, что заявление можно обжаловать в апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда. Представитель Светланы Шатуновой Олег Ситников подтвердил журналистам, что апелляционная жалоба уже подана.

4 декабря Хостинский районный суд Сочи рассмотрел ходатайство Андрея Разина о возобновлении и пересмотре дела о защите авторских прав в связи с новыми обстоятельствами. Ранее семья Шатунова обратилась в суд с требованием признать за ней исключительные права на 23 композиции, включая такие хиты, как «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Суд удовлетворил требования родственников певца. Андрей Разин не смог обжаловать отказ в правах на песни в Верховном суде России.

Новые обстоятельства связаны с заявлением Андрея Разина об установлении факта авторства от 2007 года, который Хостинский районный суд тогда признал. На заседании 4 декабря отмечалось, что сам певец не участвовал в том деле.

Кроме того, суд отложил рассмотрение ходатайства Андрея Разина на 19 января 2026 года в связи с привлечением к процессу Социального фонда России и требованием к представителям сторон установить места проживания их доверителей.

Алина Зорина