Жители Кубани массово сообщают о сбоях в работе WhatsApp

Жители Краснодарского края сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) .По данным сервиса «Сбой.рф», регион занял четвертое место в России по количеству жалоб — на долю Кубани пришлось 3% всех обращений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первую строчку занимает Москва, где зафиксировали 56% жалоб пользователей. На втором месте расположился Санкт-Петербург (13%), а на третьем месте находится Московская область (7%). В топ-5 по числу обращений также попала Свердловская область (2%).

Как пишет РБК со ссылкой на источник, с сегодняшнего дня скорость работы мессенджера снижена на 70–80%. Операторы связи к ситуации отношения не имеют.

28 ноября Роскомнадзор заявил, что ограничения против WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) «вводятся поэтапно», и посоветовал переходить на «национальные сервисы».

Анна Гречко