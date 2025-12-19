Ростовчанам пересчитают платежи из-за аварии на ТЭЦ-2 в январе

Перерасчет за декабрь из-за отсутствия тепла в домах, подключенных к Ростовской ТЭЦ-2, не вышедшей на полную мощность после аварии, жители города получат в январе 2026 года. Об этом сообщается на сайте «Ростовских тепловых сетей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

Предварительные квитанции сформированы и направлены с 14 декабря, чтобы горожане смогли оплатить услугу до конца года.

В организации добавили, что сейчас специалисты устанавливают причины аварии на ТЭЦ-2. После проверки будет составлена дорожная карта для решения проблемы.

О необходимости перерасчета квитанций за отопления заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь после посещения ТЭЦ.

«Это ситуация, которая не имеет оправданий: жители несколько дней были без тепла, услуга до сих пор не оказывается в полном объеме, а им уже приходят счета. Да еще и по нормативу, то есть больше, чем обычно. Это верх несправедливости»,— отметил глава региона.

По информации губернатора, за аварией стоят системные сбои: высокий износ оборудования ТЭЦ, отсутствие алгоритма взаимодействия между РТС и УК.

Наталья Белоштейн