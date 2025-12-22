Количество спасенных сотрудниками МЧС в Сочи за год сократилось на треть

Количество спасенных подразделениями МЧС в Сочи за год сократилось на треть. С начала 2025 года Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России выполнил 426 поисково-спасательных работ, тогда как годом ранее их было 614, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Значительная часть выездов в 2025 году пришлась на происшествия природного характера — 140 случаев, в том числе 116 операций в горно-лесной местности и 24 на водных объектах. Еще 79 выездов были связаны с техногенными инцидентами, из них 22 — с ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий. На бытовые и иные случаи пришлось 207 вызовов.

Отдельное направление работы составили поиски и эвакуация туристов. С начала года спасатели 23 раза привлекались к авиапоиску людей, пропавших в горах и акватории Черного моря. В ходе этих операций были спасены 32 человека, включая троих детей. Работы велись с привлечением авиации и 121 спасателя, в том числе в районах Бзерпинского карниза, озера Кардывач, хребтов Аибга и Ачишхо, а также Фишт-Оштеновского массива.

Всего за отчетный период спасены 319 человек, в том числе 34 ребенка. Число погибших составило 53, еще пятеро числятся пропавшими без вести. Для выполнения задач было задействовано около 5,5 тыс. спасателей и 1,1 тыс. единиц техники, включая автомобили, плавсредства, беспилотники и вертолеты.

Для сравнения, в 2024 году сочинские подразделения ЮРПСО МЧС России спасли 480 человек, при этом на ликвидацию природных происшествий выезжали 197 раз, техногенных — 83 раза, а число бытовых вызовов достигло 334.

Вячеслав Рыжков