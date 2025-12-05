На курорте «Роза Хутор» провели учения РСЧС по ликвидации техногенных аварий

Горный курорт «Роза Хутор» стал площадкой для проведения городских учений оперативных служб РСЧС, в рамках которых специалисты отработали совместные действия при ликвидации последствий техногенной аварии и эвакуации людей с канатных дорог. На канатной дороге «Беседа» и прилегающей территории были задействованы четыре профессиональные спасательные службы, включая Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, «Кубань-Спас», городскую службу спасения и аварийно-спасательное формирование курорта. В учениях также участвовали коммунальные службы, пожарные подразделения, бригады скорой помощи, Росгвардия и полиция. За действиями сил наблюдал мэр Сочи Андрей Прошунин, сообщает пресс-служба горнолыжного курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По сценарию учений, в результате землетрясения на трансформаторной подстанции возник пожар и произошло отключение электроэнергии, что остановило работу кресельной канатной дороги с находящимися на ней людьми. Спасатели отрабатывали полный алгоритм реагирования: ликвидацию последствий аварии, перемещение к высотным конструкциям и эвакуацию пассажиров с высоты до 12 метров. В роли статистов выступили сотрудники аварийно-спасательных формирований курорта.

Началом учений стал смотр сил и техники, после чего участники приступили к практическим действиям. Руководитель службы гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности курорта «Роза Хутор» Олег Коновалов отметил, что эвакуация с канатных дорог является одной из наиболее отработанных процедур ПАСФ. По его словам, специалисты проходят регулярные тренировки, отрабатывают подъём на опоры, перемещение по канату, фиксацию пострадавших и их безопасный спуск с последующей передачей медицинским службам.

Профессиональное аварийно-спасательное формирование курорта включает 67 спасателей, обеспечивающих безопасность гостей на 105 км трасс. Подразделение работает более десяти лет, его сотрудники имеют статус спасателей и проходят обучение и аттестацию в системе МЧС России с обязательным подтверждением квалификации каждые три года. Работа ведется в две смены по 21 человеку, все специалисты знакомы с топографией курорта и обеспечены необходимой техникой: автомобилями повышенной проходимости, снегоходами, квадроциклами, багги, санями-прицепами и горноспасательными носилками.

Начальник формирования Константин Тябин подчеркнул, что большинство внештатных ситуаций курорт способен оперативно устранять собственными силами, однако совместные тренировки необходимы для выстраивания взаимодействия с городскими службами. Он отметил, что курорт работает круглогодично, а использование канатных дорог в разные сезоны требует постоянной готовности к возможным инцидентам.

Учения прошли в штатном режиме и подтвердили готовность оперативных служб к координированным действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на горном курорте.

Мария Удовик