Инвестиции в экономику Адыгеи выросли на 17,3% за девять месяцев 2025 года

Объем инвестиций в основной капитал Адыгеи за девять месяцев 2025 года составил 54 млрд руб, что на 17,3% больше аналогичного периода прошлого года и является лучшим показателем в Южном федеральном округе. Об этом заявил глава региона Мурат Кумпилов на II республиканском форуме «Мой бизнес. Сила региона».

По словам руководителя республики, валовой региональный продукт Адыгеи по итогам года может превысить 290,6 млрд руб. с приростом 6,5%. Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП составляет около 30%, при этом в сфере МСП занято более 50% всех работающих.

Индекс промышленного производства за январь-сентябрь достиг 100,9%, сельского хозяйства — 102,4%. Объемы строительства увеличились в 1,6 раза, оборот розничной торговли вырос на 2,4%.

В рамках Индивидуальной программы развития республики в 2025 году был докапитализирован Фонд развития промышленности Адыгеи на 520 млн руб. Средства направлены на льготное кредитование предприятий для модернизации оборудования и развития производства.

В планах значится дополнительное финансирование в объеме 300 млн руб. Также увеличен уставный капитал Фонда поддержки предпринимательства на 365 млн руб. с последующим доведением до 500 млн руб.

Сельхозпроизводителям предоставлены субсидии в размере 100 млн руб. на компенсацию затрат при выращивании овощей закрытого грунта и ягодных культур. В числе приоритетов — развитие промышленных парков: в Энеме уже привлечено около 8 млрд руб. внебюджетных капиталовложений, подобные промышленные зоны планируют создать в Майкопе и Тахтамукайском районе.

«У нас появилось много точек роста, которые влияют и на бизнес. Наша стратегия проста: развивать то, что уже доказало свою эффективность и востребовано бизнесом. Мы внимательно слушаем предпринимателей и видим, какие меры дают реальный результат»,— подчеркнул господин Кумпилов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что власти Адыгеи прогнозируют рост внутреннего валового продукта до 380 млрд руб. к 2028 году. Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2025 году ожидается на уровне 73,1 млрд руб.

Нурий Бзасежев