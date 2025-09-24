ВРП Адыгеи может достичь 290 млрд рублей в 2025 году

Правительство Адыгеи прогнозирует рост валового регионального продукта до 290 млрд руб. в 2025 году. Это на 30% больше показателя 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

На планерном совещании Кабинета министров 24 сентября обсудили предварительные итоги социально-экономического развития республики за семь месяцев 2025 года. Все основные показатели демонстрируют положительную динамику: увеличиваются ВРП, индекс промышленного производства, выпуск сельхозпродукции и объемы строительных работ.

В 2023 году валовой региональный продукт достиг 223 млрд руб. с темпом роста 106,8%. К 2028 году власти планируют увеличить этот показатель до более 380 млрд руб.

Отдельное внимание участники совещания уделили ситуации на рынке труда. Количество вакансий на предприятиях республики существенно превосходит число зарегистрированных безработных, что создает условия для переподготовки кадров с учетом запросов бизнеса.

Кроме того, в рамках образовательных программ планируется активное сотрудничество с работодателями для подготовки специалистов, отвечающих требованиям региональной экономики.

Власти также получили поручение активизировать работу по направлениям, требующим дополнительного внимания для обеспечения дальнейшего экономического роста.

Анна Гречко