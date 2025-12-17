На Кубани реализуют 45 промышленных инвестпроектов на 1,2 трлн рублей

В Краснодарском крае в активной стадии находятся 45 инвестиционных проектов промышленного комплекса общей стоимостью 1,2 трлн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве промышленной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Более 60% инициатив приходится на сферу импортозамещения и высоких технологий, в том числе с привлечением краевой господдержки. Речь идет о машиностроении, тяжелом станкостроении, химической, фармацевтической, медицинской, радиоэлектронной и стекольной промышленности.

Как отметили в минпроме, реализация проектов позволит расширить действующие производства или запустить новые виды промпродукции, которые ранее не выпускались в регионе. Ожидается повышение производительности труда, появление новых рабочих мест, увеличение объемов выпуска и отгрузки, а также рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет края. Сроки реализации проектов варьируются от одного года до десяти лет.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае до конца 2025 года планируют реализовать три инвестиционных проекта на сумму свыше 1 млрд руб. Всего на регион пришлось 40% всех инвестпроектов в текущем году. Край возглавил рейтинг субъектов Южного федерального округа России по данному показателю. Объем вложений оценивается в 24,5 млрд руб.

В основном агропредприятия Кубани в 2025 году вкладывали средства в строительство агропромышленных комплексов (37% от всех инвестпроектов), молочных ферм (21%) и тепличных комплексов (10,3%).

Согласно инвестиционному посланию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за 2025 год, общий объем регионального инвестиционного портфеля крупных проектов стоимостью свыше 100 млн руб. составил 4 трлн руб.

Нурий Бзасежев