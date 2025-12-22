Цены на новостройки в Ставрополе выросли на 14% в 2025 году

Средняя цена квадратного метра в новостройках Ставрополя достигла 111,1 тыс. руб. в 2025 году. Этот показатель поднялся с 95,6 тыс. руб. в 2024 году, следует из данных «Циана», обнародованных РБК Кавказ. Динамика роста совпадает со среднероссийской: по стране квадрат в крупных городах подорожал на 14% до 186 тыс. руб..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Спрос на новостройки сократился на 8%. За 11 месяцев 2025 года в 40 городах с населением свыше 500 тыс. человек продали 371 тыс. квартир и апартаментов. Директор направления первичной недвижимости «Циана» Артем Глебов отметил устойчивость рынка. По его словам, к концу года активность выросла на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. Эксперты ожидают восстановления спроса в 2026 году.

Минстрой России утвердил среднюю рыночную цену для Ставропольского края на IV квартал 2025 года — 97,8 тыс. руб. Этот показатель упал на 2% с III квартала (99,5 тыс. руб.), но вырос на 5% по сравнению с IV кварталом 2024 года (93,1 тыс. руб.). Администрация Ставрополя зафиксировала цену в 103 933 руб. на тот же период — на 11,6% выше конца 2024 года.

В ноябре 2025 года средняя цена в новостройках Ставрополя составила 107,9 тыс. руб. — на 11% больше ноября 2024-го и на 1,1% выше сентября. С начала года рост достиг 4% с 100,9 тыс. руб. В декабре новостройки обогнали вторичку: разница в цене 1 кв. м — 0,5% (111 тыс. руб. против чуть меньшей стоимости вторичного жилья). Год назад новостройки уступали вторичке на 10,5%. Ставрополь занял второе место в России по сближению цен после Калининграда (0,4%).

Рост цен связан с удорожанием стройматериалов и проектного финансирования. На ЦИАН средняя цена кв. м в новостройках со сдачей в 2025-м — 119,5 тыс. руб. Самая дешевая квартира стоит 2,1 млн руб., самая дорогая — 18,3 млн руб. Однушки продают от 4,26 млн руб. за 31,9 кв. м, двушки — от 5,88 млн руб. за 61,4 кв. м. Спрос на вторичку в Ставрополе вырос на 5% с начала года. Рынок демонстрирует стабильность вопреки прогнозам.

Станислав Маслаков