Пара пингвинов Гумбольдта авиарейсом прибыла из Сочи в Ижевск

Пару пингвинов Гумбольдта 22 декабря доставили самолетом авиакомпании «Ижавиа» из Сочи в Ижевск. Птицы пополнят экспозицию зоопарка Удмуртии. О перевозке сообщила пресс-служба авиаперевозчика, опубликовав видеозапись с участием необычных пассажиров.

Как отметили в компании, рейс I8-502 начался для экипажа со встречи с представителями морской фауны, которые направлялись из южного курорта к новому месту обитания. Пингвинов сопровождали специалисты, обеспечивавшие соблюдение всех требований к перевозке животных.

Пингвины Гумбольдта относятся к мелким видам, что позволяет перевозить их в салоне воздушного судна. Транспортировка осуществлялась в специальных переносках, при этом вес каждой из них составил около четырех килограммов.

После прибытия в Ижевск птицы станут новыми обитателями зоопарка и встретят наступающий 2026 год уже в новом регионе.

«Ъ-Сочи» писал, что в поселке Лазаревское был зафиксирован случай выхода дикого животного в городскую среду: молодой самец косули забежал в здание торгового центра. На место происшествия оперативно прибыли государственные инспекторы Сочинского национального парка, которые провели отлов животного без причинения ему вреда.

Мария Удовик