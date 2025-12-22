Голикова сообщила о росте рождаемости в 26 регионах

Говорить о переломе трендов рождаемости в России пока рано, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, рост показателя отмечен в 26 российских регионах. Эту тему обсудили на итоговом заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В числе лидеров по увеличению рождаемости — Магаданская область, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Ленинградская и Калининградская области. «Эти регионы продемонстрировали рост даже с малых цифр, которые у них были. Некоторые регионы переломили негативную тенденцию по сокращению рождаемости»,— рассказала госпожа Голикова (цитата по ТАСС).

В этом году единое пособие выдавали в упрощенном порядке, и его получили 5 млн семей, 9,6 млн детей и более 140 тыс. беременных. Пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения на середину декабря получили 3,5 тыс. девушек. В 41 регионе с низким суммарным коэффициентом рождаемости благодаря новым мерам правительства было охвачено свыше 200 тыс. семей, уточнила вице-премьер.

В начале декабря Владимир Путин назвал пять регионов с наилучшей статистикой по готовности жителей к рождению ребенка: это Херсонская и Запорожская области, Мордовия, Алтай и Кабардино-Балкария. На прошлой неделе президент заявил, что положительная тенденция в демографии прослеживается в 25 регионах. В Госдуме предложили расширить меры поддержки семей для роста рождаемости.

О демографической политике в РФ — в материале «Ъ» «Любовь к отеческим правам».