Любовь к отеческим правам

Думские фракции располагают целым пакетом инициатив для поддержки «вовлеченного отцовства», о необходимости которой заявил на днях президент Владимир Путин. Как выяснил “Ъ”, в перечень депутатских предложений входят, в частности, оплачиваемые отпуска для молодых пап, досрочные пенсии для пап многодетных и забота о мужском репродуктивном здоровье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Предусмотреть меры поддержки «ответственного отцовства» Владимир Путин предложил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 8 декабря. Это нужно для того, «чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье», указал президент.

Опрошенные “Ъ” представители думских фракций дружно заявили, что подобные инициативы в их портфелях уже есть.

Так, заместитель главы фракции «Единая Россия» (ЕР) Евгений Ревенко заверил, что вопросами поддержки отцовства, материнства и детства фракция занимается системно. Он напомнил, что депутаты по инициативе спикера Вячеслава Володина (ЕР) даже переименовали профильный комитет по защите семьи, добавив в его название «отцовство»:

«Казалось бы, всего лишь изменение в названии на одно слово, но это изменение о многом говорит, в том числе о вопросах, которые должны оказаться в зоне нашего внимания».

Среди уже разработанных единороссами законопроектов на эту тему — поправки о праве отцов на материнский капитал и о переобучении молодых пап, находящихся в декрете, сообщил депутат. Сейчас же, по его мнению, «пристального внимания» заслуживает инициатива «Народного фронта» о предоставлении молодым отцам оплачиваемого отпуска по рождению ребенка: «В момент рождения ребенка для мужчины нет ничего важнее.

Поэтому, конечно, нужно дать человеку возможность встретить ребенка с мамой, сделать все возможное, что должен сделать в этот момент мужчина». Решение подобных вопросов требует в том числе материальных усилий, поэтому речь идет именно об оплачиваемом отпуске, подчеркнул господин Ревенко. ЕР и ее фракция намерены прорабатывать и другие вопросы поддержки отцовства, связанные в том числе с популяризацией среди мужчин здорового образа жизни, добавил депутат: «Но прежде всего — с защитой их прав и обеспечением для них необходимых социальных гарантий».

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил “Ъ”, что его партия подняла тему поддержки отцовства «одной из первых в стране». Государство, уверен либерал-демократ, должно защищать мужчин так же последовательно, как оно заботится о правах матерей, «особенно если речь идет об одиноких родителях».

В пакете соответствующих инициатив ЛДПР — введение отцовского капитала, создание службы сопровождения отцовства, льготы для одиноких отцов.

Партия также будет добиваться возможности удаленной работы для отцов, воспитывающих детей до 14 лет, предоставления папам оплачиваемого отпуска при рождении ребенка и досрочной пенсии для многодетных отцов. «Кроме того, ЛДПР выступила с предложением создания центров мужского здоровья в регионах, чтобы вовремя выявлять и устранять любые проблемы, связанные с мужским репродуктивным здоровьем»,— добавил партиец.

Наконец, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал “Ъ”, что партия последовательно продвигает в правительстве идею досрочных пенсий для многодетных мужчин: «Мы такой законопроект направляли еще летом 2022-го». Этот вопрос господин Миронов поднимал на недавней встрече с президентом и полагает, что в итоге «он будет решен положительно». Еще одно важное предложение справороссов — «родительская зарплата» в размере прожиточного минимума для неработающих родителей, которую в случае принятия закона могли бы получать и отцы, подытожил господин Миронов.

Григорий Лейба