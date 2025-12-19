Путин: Минобороны недостаточно хорошо взаимодействует с социальным блоком кабмина

Президент Владимир Путин указал на проблему во взаимодействии Минобороны с социальным блоком правительства. По его словам, в этом направлении проводит работу замминистра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, но сейчас в этой сфере существует «избыточная бюрократия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Бумаги теряются, переходят из одного ведомства в другое, затягивается принятие решений и так далее. Но мы безусловно будем над этим работать. <...> Все понятно, что нужно делать. Но нужно делать это быстрее, расторопнее»,— сказал президент на итогах года.

Так он отреагировал на обращение жительницы Новосибирска, вдовы участника СВО. Она рассказала, что с момента гибели ее супруга прошел уже год, но семья все еще не имеет соответствующий статус и выплат по потере кормильца. Девушка попросила президента ускорить работу в этом направлении.

Владимир Путин извинился перед вдовой за затягивание решений таких вопросов. «Я хочу принести вам извинения за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста. Уверяю, что в вашем случае все будет сделано быстро, но проблемы (в этой сфере — ''Ъ'') действительно есть»,— сказал президент.

Полина Мотызлевская