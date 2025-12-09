Конфликт между Таиландом и Камбоджей. Главное
ВВС Таиланда сбросили бомбы на центр города Самраонг в Камбодже
Эскалация на границе между Таиландом и Камбоджей продолжается четвертые сутки. Боестолкновения привели к жертвам с обеих стороны. Бангкок и Пномпень обвиняют друг друга в нарушении достигнутого в июле перемирия. Что известно о конфликте — в подборке «Ъ».
Предыстория конфликта
- Таиланд и Камбоджа оспаривают принадлежность немаркированных участков границы с начала 20 века. Ситуация обострилась после 1962 года, когда Международный суд ООН признал храм Прэахвихеа камбоджийским. Таиланд признал юрисдикцию Камбоджи над самим храмом, но не над прилегающими территориями.
- Крупные боестолкновения в приграничных районах происходили в 2008, 2009 и 2011 годах.
- Последнее обострение случилось в мае-июле 2025 года. Погибли более 30 человек с обеих сторон, свыше 150 получили ранения.
- При посредничестве президента США Дональда Трампа стороны достигли перемирия.
Новый виток эскалации
- 8 декабря тайская армия нанесла авиаудары вдоль спорной границы с Камбоджей, обвинив военных соседней страны в нападении с «огневой поддержкой».
- Минобороны Камбоджи заявило, что именно тайские силы начали атаку в двух приграничных провинциях. При этом Пномпень подчеркнул, что решил воздержаться от ответных мер.
- По данным AFP, тайские военные пересекли границу с Камбоджей и захватили спорную деревню Пайрачан.
- Истребители F-16 ВВС Таиланда сбросили бомбы на камбоджийский город Самраонг.
- Тайская армия заявила об обстреле со стороны Камбоджи из систем залпового огня «Град».
- По данным газеты The Nation , военно-морские силы Таиланда проводят в провинции Трат операцию по вытеснению камбоджийских военных.
- Таиланд обвинил ВС Камбоджи в использовании запрещенных противопехотных мин ПМН-2.
- Пномпень в ответ заявил, что Бангкок использует на границе отравляющие вещества.
Последствия
- Минобороны Камбоджи заявило о семи погибших и более 20 пострадавших гражданских. ВС Таиланда сообщили, что в столкновениях погибли четверо военнослужащих, 29 получили ранения.
- Около 54 тыс. человек покинули свои дома в приграничных провинциях Камбоджи. В Таиланде более 125 тыс. жителей находятся в пунктах временного размещения.
- Посол РФ в Таиланде призвал россиян воздержаться от посещения районов Таиланда, граничащих с Камбоджей. По данным Ассоциации туроператоров России, в стране находятся 100 тыс. туристов из России.
Подробнее о начале декабрьской эскалации на границе Камбоджи и Таиланда — в материале «Ъ» «Мирных сделок Трампа хватило ненадолго».