Конфликт между Таиландом и Камбоджей. Главное

Эскалация на границе между Таиландом и Камбоджей продолжается четвертые сутки. Боестолкновения привели к жертвам с обеих стороны. Бангкок и Пномпень обвиняют друг друга в нарушении достигнутого в июле перемирия. Что известно о конфликте — в подборке «Ъ».

Предыстория конфликта Таиланд и Камбоджа оспаривают принадлежность немаркированных участков границы с начала 20 века. Ситуация обострилась после 1962 года, когда Международный суд ООН признал храм Прэахвихеа камбоджийским. Таиланд признал юрисдикцию Камбоджи над самим храмом, но не над прилегающими территориями.

Крупные боестолкновения в приграничных районах происходили в 2008, 2009 и 2011 годах.

Последнее обострение случилось в мае-июле 2025 года. Погибли более 30 человек с обеих сторон, свыше 150 получили ранения.

При посредничестве президента США Дональда Трампа стороны достигли перемирия.

Новый виток эскалации 8 декабря тайская армия нанесла авиаудары вдоль спорной границы с Камбоджей, обвинив военных соседней страны в нападении с «огневой поддержкой».

Минобороны Камбоджи заявило, что именно тайские силы начали атаку в двух приграничных провинциях. При этом Пномпень подчеркнул, что решил воздержаться от ответных мер.

По данным AFP, тайские военные пересекли границу с Камбоджей и захватили спорную деревню Пайрачан.

Истребители F-16 ВВС Таиланда сбросили бомбы на камбоджийский город Самраонг.

Тайская армия заявила об обстреле со стороны Камбоджи из систем залпового огня «Град».

По данным газеты The Nation , военно-морские силы Таиланда проводят в провинции Трат операцию по вытеснению камбоджийских военных.

Таиланд обвинил ВС Камбоджи в использовании запрещенных противопехотных мин ПМН-2.

Пномпень в ответ заявил, что Бангкок использует на границе отравляющие вещества.

Последствия Минобороны Камбоджи заявило о семи погибших и более 20 пострадавших гражданских. ВС Таиланда сообщили, что в столкновениях погибли четверо военнослужащих, 29 получили ранения.

Около 54 тыс. человек покинули свои дома в приграничных провинциях Камбоджи. В Таиланде более 125 тыс. жителей находятся в пунктах временного размещения.

Посол РФ в Таиланде призвал россиян воздержаться от посещения районов Таиланда, граничащих с Камбоджей. По данным Ассоциации туроператоров России, в стране находятся 100 тыс. туристов из России.

Подробнее о начале декабрьской эскалации на границе Камбоджи и Таиланда — в материале «Ъ» «Мирных сделок Трампа хватило ненадолго».