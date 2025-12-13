Камбоджа закрыла сухопутную границу с Таиландом

Камбоджа приостановила работу всех наземных пограничных пунктов на границе с Таиландом в связи с боевыми действиями. Об этом сообщило камбоджийское Министерство внутренних дел, передает Cambodianess.

Гражданам Камбоджи и Таиланда министерство рекомендовало оставаться дома и по месту работы до полного прекращения огня. Кроме того, ведомство поручило местным властям обеспечить предоставление помощи гражданам обоих государств и иностранцам. Мера по закрытию сухопутной границы с Таиландом была принята в соответствии с рекомендацией председателя Сената Камбоджи Хун Сена.

Бои на границе Таиланда и Камбоджи возобновились 8 декабря. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. По данным Cambodianess, военные действия Таиланда распространились на Кахконг — удаленную от пограничной зоны провинцию Камбоджи.

12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа договорились с вечера того же дня остановить боевые действия и вернуться к соблюдению мирного соглашения. Стороны подписали его в конце октября.