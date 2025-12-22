ИИ-помощник ПСБ для бизнеса назван лучшим банковским чат-ботом

Бизнес-ассистент банка ПСБ «Катюша» четвертый год подряд признан лучшим на российском рынке банковских чат- ботов по результатам исследования консалтингового агентства Markswebb. «Катюша» лидирует по степени автоматизации операций и качеству разговорного интерфейса.

В ходе исследования эксперты подтвердили, что «Катюша» от ПСБ — один из единственных ботов для бизнеса, где предприниматели могут совершать полноценные финансовые действия без перехода в другие каналы дистанционно-банковского обслуживания, что уменьшает ошибки, снижает нагрузку на операторов и повышает доверие клиентов. Чат -бот умеет отправлять платежи, выставлять счета, делать выписки и показывать информацию по счету. Непосредственно в диалоге пользователи могут осуществлять переводы между своими счетами, оплату по QR и фото счета, а также проводить платежи по шаблонам.

Кроме того, чат- бот «Катюша» полностью закрывает консультационные вопросы по банковским сервисам и предпринимательской деятельности: от входа в банк до установки и настройки приложения.

Бизнес-ассистент решает не только финансовые вопросы предпринимателей, но и помогает с повседневными задач ами, в частности, формирует карточки товаров для маркетплейсов, составляет вакансии и описания должностей для подбора персонала и создает контент для продвижения бизнеса в соцсетях .

«Банк ПСБ несколько лет подряд подтверждает лидерство на рынке ассистентов для предпринимателей , из года в год повышая уровень развития российского финтеха и степень интеграции искусственного интеллекта в бизнес-процессы . За 2025 год «Катюша» обработала более 200 тысяч запросов и помогла более 90 тысячам клиентов, обеспечив пользователям высокое качество клиентского опыта и всестороннюю поддержку» , — отметил Дмитрий Шенберг, заместитель директора департамента электронного бизнеса малого и среднего предпринимательства ПСБ.

В 2025 году ПСБ первым на рынке в сегменте МСБ внедрил в чат -бота для бизнеса технологию RAG, что позволило в восемь раз увеличить решение вопросов пользователей. В текстовый чат -бот были добавлены новые опции: в частности, бизнес-ассистента научили решать технические вопросы , связанные c торговым эквайрингом, предлагать оптимальный тарифный план при открытии счета, создавать контент- план для соцсетей и описание вакансий. Также ПСБ провел редизайн «Катюши»: через образ русской красавицы в футуристичном костюме банк демонстрирует синергию национальной идентичности и новых технологий.

