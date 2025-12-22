Песков о восстановлении СССР в Европе, гибели генерала Сарварова и саммите СНГ без Алиева
Песков: у России нет притязаний на Восточную Европу и всю территорию Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал опубликованные Reuters якобы доклады разведки США о притязаниях России на балтийские страны и всю территорию Украины. Также он рассказал об отношении Кремля к отсутствию президента Азербайджана Ильхама Алиева в Петербурге и итогах визита спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева в США для переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Дмитриев в Москву должен прилететь, путь неблизкий. Когда прилетит, доложит Путину об итогах переговоров в Майами.
- Сообщения о том, что Россия якобы планирует восстановить сферу влияния Советского Союза в Восточной Европе и захватить всю территорию Украины, не соответствуют действительности.
- Путину по линии спецслужб моментально доложили об убийстве генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве.
- Решение Алиева не посещать неформальный саммит СНГ не стало неожиданностью для Кремля.
- Кремль с пониманием относится к решению Алиева, поскольку у глав государств напряженный график в преддверии Нового года.
- Азербайджан продолжает участие во всех форматах СНГ.
- Россия продолжает развивать партнерские отношения с Азербайджаном.
- Путин в Санкт-Петербурге планирует провести двустороннюю встречу с премьером Армении Николом Пашиняном.
- Неформальный саммит СНГ начнется с экскурсии по Эрмитажу.