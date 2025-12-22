Песков о восстановлении СССР в Европе, гибели генерала Сарварова и саммите СНГ без Алиева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал опубликованные Reuters якобы доклады разведки США о притязаниях России на балтийские страны и всю территорию Украины. Также он рассказал об отношении Кремля к отсутствию президента Азербайджана Ильхама Алиева в Петербурге и итогах визита спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева в США для переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ