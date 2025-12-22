Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о восстановлении СССР в Европе, гибели генерала Сарварова и саммите СНГ без Алиева

Песков: у России нет притязаний на Восточную Европу и всю территорию Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал опубликованные Reuters якобы доклады разведки США о притязаниях России на балтийские страны и всю территорию Украины. Также он рассказал об отношении Кремля к отсутствию президента Азербайджана Ильхама Алиева в Петербурге и итогах визита спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева в США для переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

  • Дмитриев в Москву должен прилететь, путь неблизкий. Когда прилетит, доложит Путину об итогах переговоров в Майами.
  • Сообщения о том, что Россия якобы планирует восстановить сферу влияния Советского Союза в Восточной Европе и захватить всю территорию Украины, не соответствуют действительности.
  • Путину по линии спецслужб моментально доложили об убийстве генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве.
  • Решение Алиева не посещать неформальный саммит СНГ не стало неожиданностью для Кремля.
  • Кремль с пониманием относится к решению Алиева, поскольку у глав государств напряженный график в преддверии Нового года.
  • Азербайджан продолжает участие во всех форматах СНГ.
  • Россия продолжает развивать партнерские отношения с Азербайджаном.
  • Путин в Санкт-Петербурге планирует провести двустороннюю встречу с премьером Армении Николом Пашиняном.
  • Неформальный саммит СНГ начнется с экскурсии по Эрмитажу.

