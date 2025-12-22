Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путину доложили о гибели генерала Сарварова в Москве

Президента России Владимира Путина проинформировали о гибели в Москве начальника управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

«По линии спецслужб докладывают моментально»,— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге в ответ на вопрос, был ли проинформирован глава государства о произошедшем на Ясеневой улице.

Чем известен погибший при подрыве машины генерал-лейтенант Фанил Сарваров

По данным Следственного комитета, под днище автомобиля Kia Sorento, на которой перемещался Фанил Сарваров, была заложена бомба. Она сдетонировала сегодня около 07:00 мск, когда генерал выехал из дома на работу. От полученных травм он скончался в больнице.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генералу подложили магнитную мину».

Фотогалерея

Последствия подрыва автомобиля с генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым

Последствия подрыва автомобиля

Последствия подрыва автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудник Следственного комитета на месте происшествия

Сотрудник Следственного комитета на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Судмедэксперт осматривает место происшествия

Судмедэксперт осматривает место происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудник правоохранительных органов на месте происшествия

Сотрудник правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия подрыва автомобиля

Последствия подрыва автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Осмотр места происшествия сотрудниками следственного комитета

Осмотр места происшествия сотрудниками следственного комитета

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Судмедэксперт на месте происшествия

Судмедэксперт на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудник правоохранительных органов осматривает место происшествия

Сотрудник правоохранительных органов осматривает место происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия подрыва автомобиля

Последствия подрыва автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудник правоохранительных органов на месте происшествия

Сотрудник правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудники следственных органов осматривают место происшествия

Сотрудники следственных органов осматривают место происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Судмедэксперты на месте происшествия

Судмедэксперты на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудник правоохранительных органов осматривает место происшествия

Сотрудник правоохранительных органов осматривает место происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия подрыва автомобиля

Последствия подрыва автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия подрыва автомобиля

Последствия подрыва автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

