Путину доложили о гибели генерала Сарварова в Москве

Президента России Владимира Путина проинформировали о гибели в Москве начальника управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

«По линии спецслужб докладывают моментально»,— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге в ответ на вопрос, был ли проинформирован глава государства о произошедшем на Ясеневой улице.

По данным Следственного комитета, под днище автомобиля Kia Sorento, на которой перемещался Фанил Сарваров, была заложена бомба. Она сдетонировала сегодня около 07:00 мск, когда генерал выехал из дома на работу. От полученных травм он скончался в больнице.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генералу подложили магнитную мину».