Reuters: разведка США заподозрила Россию в желании захватить земли бывшего СССР

В докладах американской разведки неоднократно приводились сведения, согласно которым Россия хотела бы захватить всю территорию Украины и европейскую часть бывшего СССР. Об этом сообщает Reuters. Агентство указывает, что эти данные подтвердили шесть источников.

По словам одного из собеседников агентства, последнее из подобных сообщений разведки США датировано концом сентября. Источники отметили, что мнение разведки не изменилось с самого начала российской СВО. Они также утверждают, что с этими выводами согласны многие европейские лидеры.

Reuters указывает, что официальные лица США публично высказывались о рисках отказа Москвы от заключения компромиссного соглашения по Украине. Агентство приводит заявление госсекретаря Марко Рубио, прозвучавшее на пресс-конференции в пятницу: «Я не знаю, хочет ли (Владимир) Путин заключить сделку или он хочет забрать всю страну».

Владимир Путин неоднократно говорил о желании России завершить боевые действия на Украине. Он настаивал, что Москва была вынуждена начать СВО, так как западные партнеры не выполнили своих обязательств. Этот аргумент он повторил накануне, во время «Итогов года», и пообещал не начинать новых СВО, если Россию будут уважать. Также президент РФ заявил, что Россия не собирается воевать с Европой.