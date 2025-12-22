Песков: отказ Алиева приезжать на саммит СНГ не стал неожиданностью
Кремль с пониманием относится к решению президента Азербайджана Ильхама Алиева не посещать неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, который пройдет 22 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что его отказ приезжать не стал неожиданностью.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы абсолютно с пониманием относимся. Действительно, у всех глав государств очень напряженный график, тем более в декабре, в преддверии Нового года»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. «Азербайджан также продолжает участие во всех форматах содружества»,— заметил он.
В администрации Ильхама Алиева пояснили, что президент Азербайджана не сможет приехать в Санкт-Петербург «из-за плотного рабочего графика». При этом отмечалось, что Азербайджан регулярно участвует в мероприятиях СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках организации.