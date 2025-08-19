На приобретение жилья для детей-сирот в Адыгее выделили 468 млн рублей

В 2025 году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Адыгее выделили 468,8 млн руб. На эти средства планируют приобрести 150 квартир, из них уже купили 89, сообщает пресс-служба правительства республики.

Глава региона Мурат Кумпилов поручил отраслевикам и главам муниципалитетов работать с застройщиками, планировать возведение социального жилья в рамках смежных государственных программ, а также использовать сэкономленные на аукционах средства для приобретения дополнительных квартир для детей-сирот.

Согласно данным минстроя Адыгеи, в период с 2019 по 2024 год по нацпроекту «Жилье и городская среда» полностью ликвидировали аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. Переселили 1,2 тыс. человек, расселенная площадь составила 19,1 тыс. кв. м.

Работа в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведется в Адыгее с 2025 года. В этом году выделили 54,1 млн руб., из которых около 35 млн руб. — это средства Фонда развития территорий. На эти деньги планируют расселить около 600 кв. м аварийного жилья.

