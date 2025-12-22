Дело экс-полковника полиции из Краснодара пятый раз рассмотрят в суде

В Мосгорсуд поступило уголовное дело бывшего заместителя начальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу полковника Адама Яхутля, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Как сообщает «Ъ», первое заседание назначено на 29 декабря.

Адаму Яхутлю инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

По версии следствия, он пообещал за сумму, эквивалентную почти $1,5 млн, добиться прекращения уголовного преследования бывшего заместителя председателя правления Мособлбанка Дмитрия Васильева, обвиняемого в хищении нескольких десятков млрд руб. и объявленного в международный розыск.

Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СКР по Москве в августе 2018 года. Изначально экс-полицейскому вменяли получение взятки, однако позднее обвинение переквалифицировали на мошенничество, после чего он был арестован.

Заявителем по делу выступил предприниматель Дмитрий Ганелин. По данным следствия, в 2015 году он обратился к Адаму Яхутлю с просьбой помочь прекратить уголовное преследование Дмитрия Васильева. Ганелин утверждал, что дважды передал полковнику денежные средства — $1 млн и 20 млн руб., которые якобы предназначались высокопоставленному генералу. После того как, по версии следствия, обещания выполнены не были, он обратился в правоохранительные органы.

Адам Яхутль вину не признавал. Его защита настаивала на противоречиях в показаниях заявителя и свидетелей, а также указывала, что Ганелин действовал в рамках соглашения об оказании юридической помощи Васильеву и ранее получил от него $2 млн.

Адвокаты также заявляли о возможной провокации и подчеркивали, что свидетели в суде не подтвердили факт передачи денежных средств полковнику.

Впервые дело поступило в суд в 2019 году, однако было возвращено в прокуратуру для устранения нарушений. Повторное рассмотрение началось в ноябре 2020 года, по итогам которого суд вынес оправдательный приговор Яхутлю. В мае 2022 года Пресненский районный суд вновь оправдал экс-полковника, апелляционное представление прокуратуры было отклонено.

В августе 2023 года в Пресненском райсуде состоялся четвертый процесс по этому делу, однако защите снова удалось добиться его возврата на доследование. В декабре 2025 года уголовное дело в пятый раз поступило в суд, его дальнейшее рассмотрение находится в Мосгорсуде.

Анна Гречко