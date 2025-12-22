Полковнику дали пятую попытку

В московский суд в очередной раз поступило уголовное дело бывшего замначальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу полковника Адама Яхутля. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, за сумму, эквивалентную почти $1,5 млн, он пообещал добиться прекращения уголовного преследования бывшего зампреда правления Мособлбанка Дмитрия Васильева, обвиняемого в многомиллиардных хищениях. Господина Яхутля суд уже несколько раз оправдывал, но каждый раз дело отправляли на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адам Яхутль предстал перед судом уже пятый раз

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Адам Яхутль предстал перед судом уже пятый раз

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В Пресненский райсуд столицы в пятый раз поступило уголовное дело бывшего полковника полиции Адама Яхутля. Ему вменяют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Заседание назначено на 29 декабря.

Уголовное дело в отношении полицейского ГСУ СКР по Москве возбудило в августе 2018 года, изначально по статье о получении взятки (ст. 290 УК РФ), позже обвинение переквалифицировали. Офицера тогда отправили под арест.

Заявителем по делу выступил предприниматель Дмитрий Ганелин. По версии следствия, в 2015 году господин Ганелин обратился к полковнику Яхутлю с просьбой добиться прекращения уголовного преследования своего знакомого — бывшего заместителя председателя правления Мособлбанка Дмитрия Васильева. Последний был объявлен в международный розыск по делу о хищении нескольких десятков миллиардов рублей из средств этого кредитного учреждения.

По словам заявителя, он дважды передавал полковнику денежные средства: сначала $1 млн, а затем — еще 20 млн руб. (по тогдашнему курсу — около полумиллиона долларов). Офицер якобы говорил, что передаст эти деньги некоему генералу, который и решит вопрос с уголовным делом. Однако, поскольку полицейский своих обязательств не выполнил, бизнесмен и решил обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Адам Яхутль вины не признавал, а его защита указывала на нестыковки в версии обвинения. В частности, как выяснилось, господин Ганелин просил за господина Васильева не по дружбе, а потому, что ранее заключил с банкиром соглашение об оказании юридической помощи. По показаниям некоторых свидетелей, за это бизнесмен получил от финансиста $2 млн, причем в предпоследнем пункте договора указывалось, что «в случае недостижения результатов данного соглашения по вине третьих лиц» указанная сумма не возвращается. В связи с этим защита господина Яхутля выдвинула версию о том, что в отношении него могла быть совершена провокация с целью списать на него средства, полученные от банкира Васильева. Доводы адвокатов подтверждали и показания свидетелей, которые, по материалам дела, присутствовали при передаче денег или выполняли роль посредников. Однако в суде они заявляли, что не видели, как полковник получал $1 млн, а затем и 20 млн руб.

Впервые уголовное дело в отношении полковника поступило в суд в 2019 году. Тогда апелляционная инстанция удовлетворила жалобу защиты и вернула дело в прокуратуру для устранения недостатков. Защита указывала, что в обвинительном заключении в качестве доказательств вины господина Яхутля приведены расшифровки аудиозаписи, выполненные сотрудником ФСБ, который сам, без экспертизы, определил принадлежность голосов, в том числе и подсудимого.

Повторное рассмотрение началось в ноябре 2020 года. На этот раз экс-полицейский был приговором Пресненского райсуда оправдан. Прокуратура, однако, успешно обжаловала решение суда первой инстанции в Мосгорсуде, и дело вернулось на новое рассмотрение.

В ходе нового процесса в мае 2022 года полковник вновь был оправдан тем же судом. Ключевые свидетели по делу дали те же показания, что и на первом процессе,— они не подтверждали версию следствия. Новых аргументов у гособвинения не появилось. Мосгорсуд апелляционное представление прокуратуры на приговор отклонил.

Признанный потерпевшим по уголовному делу Дмитрий Ганелин сам подал жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Тот в январе 2023 года отменил решение МГС, обязав его заново рассмотреть апелляционное представление прокурора.

В августе 2023 года в Пресненском райсуде начался четвертый процесс по этому уголовному делу. Однако защите снова удалось добиться возврата дела на доследование, используя при этом те же аргументы, что и в 2019 году.

В декабре 2025 года уголовное дело уже в пятый раз поступило в Пресненский суд. На первом же заседании прокурор, однако, заявил ходатайство о передаче дело господина Яхутля для рассмотрения в другой суд. В представлении говорится, что у надзорного ведомства есть сомнения в том, что «позиция судей Пресненского райсуда будет исключительно нейтральной и, вне зависимости от принимаемых решений, может быть в дальнейшем поставлена под сомнение с точки зрения беспристрастности, а принятые решения отменены как не соответствующие принципу справедливости». Сейчас это ходатайство рассматривается Мосгорсудом.

Адвокат господина Яхутля Олег Клименко также обратился в Генпрокуратуру с жалобой на грубое нарушение УПК при расследовании уголовного дела. Так, господин Ганелин, по мнению защиты, ссылавшейся на постановление Верховного суда, не может быть признан потерпевшим, так как изначально он проходил по делу в качестве взяткодателя.

Господин Клименко отмечает, что уголовное преследование подлежит прекращению, а дело необходимо закрыть или вернуть на доработку, так как сторона обвинения не смогла предоставить никаких новых доказательств по сравнению с судебными процессами, в результате которых его подзащитный был оправдан.

Ефим Брянцев