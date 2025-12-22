В Абхазии электропоезд «Диоскурия» частично сошел с рельсов

Электропоезд «Диоскурия» в выходные частично сошел с рельсов вблизи станции Цандрипш в Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба Абхазской железной дороги.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По информации перевозчика, сход оказался незначительным и не повлиял на безопасность пассажиров. Пострадавших нет, подвижной состав повреждений не получил и после проверки продолжил движение по маршруту. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.

Электропоезд «Диоскурия», запущенный 1 мая, курсирует между Сириусом и Сухумом и за время эксплуатации перевез более 152 тыс. пассажиров. Сообщение осуществляется на ежедневной основе с двумя рейсами в каждом направлении.

Поезд следует без остановок на пограничный контроль: проверка документов проводится непосредственно в пути. Время в пути по полному маршруту составляет около трех с половиной часов.

«Ъ-Сочи» писал, что поезд №812Э, следующий по маршруту Кавказская — Имеретинский курорт (Олимпийский парк), занял вторую строчку рейтинга самых комфортных южных направлений по версии сервиса путешествий «Туту». Список был составлен на основе 430 тыс. отзывов пассажиров, из которых почти 40 тыс. касались поездок в курортные города — Сочи, Адлер, Анапу, Ейск, Краснодар, Минеральные Воды и Новороссийск.

Мария Удовик