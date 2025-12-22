Цены на золото и серебро обновили максимумы

Цена февральского фьючерса на золото выросла на 1,1%, до $4435,6 за тройскую унцию, что стало рекордом. Фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года растет на 2,55%, до $69 210 за тройскую унцию. На открытии торгов серебро дорожало до 69 525, обновив исторический максимум, следует из данных нью-йоркской биржи Comex.

Цена январского фьючерса на платину растет на 4,16% к закрытию предыдущей сессии, до $2102,6 за тройскую унцию. Драгметалл превысил уровень в $2100 впервые с лета 2008 года.

Серебро и золото обновляют рекорды вторую неделю подряд. С конца ноября серебро подорожало на 23%, в несколько раз опередив темпы роста цен других благородных металлов, а с начала года его стоимость более чем удвоилась. Со второй декады ноября золото и палладий на спот-рынке подорожали на 3,3–7,8%.

