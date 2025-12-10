Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Серебряные деньки

Цены на серебро обновили исторический максимум

Биржевая цена серебра на мировом рынке обновила исторический максимум, превысив $61 за тройскую унцию. С конца ноября металл подорожал на 23%, в несколько раз опередив темпы роста цен других благородных металлов. Ралли последних недель было вызвано нехваткой серебра на мировых биржах, высоким спросом со стороны ETF, а также активностью спекулянтов, ранее игравших на понижение цены.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

10 декабря стоимость серебра на мировом рынке обновила исторический максимум. По данным Investing.com, цена на спот-рынке достигла $61,62 за тройскую унцию, что на 1,5% выше закрытия предыдущего дня. За два дня металл подорожал на 6%, с конца ноября рост составил 23%, а с начала года его стоимость более чем удвоилась.

Уверенный рост цен на серебро в последние недели происходил на фоне более слабой динамики по другим благородным металлам. Со второй декады ноября золото и палладий на спот-рынке подорожали на 3,3–7,8%, платина прибавила в цене более 10%. В результате с начала года золото подорожало на 60%, палладий — на 64%, платина — на 85%.

Опережающим темпам роста цен на серебро способствовали опасения усиления дефицита на ведущих торговых площадках. 26 ноября агентство Bloomberg сообщило, что запасы на складах Шанхайской фьючерсной биржи достигли самого низкого показателя с 2015 года. По данным агентства, сокращение запасов произошло после резкого роста экспорта, более чем до 660 тонн, что стало рекордным показателем.

Портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева обращает внимание, что в ноябре США включили серебро в список критически важных минералов и вероятность защитных мер в 2026–2027 годах резко выросла.

В результате серебро начали переводить из Великобритании в США, что вызвало сжатие ликвидности, рост премии на COMEX по сравнению с LME и скачок ставок. «На фоне минимальных запасов в Лондоне и почти опустевших складов в Шанхае получился классический short squeeze (резкий рост цен на активы на фоне быстрого сокращения их предложения.— “Ъ”)»,— отмечает Алена Николаева.

Вложения в золотые фонды стремительно восстанавливаются

Дополнительную поддержку цене оказывают ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС. Согласно данным CME, вероятность снижения на очередные 25 б. п. на ближайшем заседании в декабре оценивается инвесторами почти в 90% против 86% в конце ноября и 71% пятью неделями ранее. «Снижение процентных ставок при инфляции выше целевых значений увеличивает инвестиционный спрос на драгоценные металлы, традиционно выступающие защитой от роста инфляции. Это приводит к увеличению притоков в ETF-фонды, удерживающие физический металл»,— указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

Эффект могли усилить и технические факторы, связанные с относительно высокой стоимостью хранения серебра. По оценке портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, она почти в 100 раз выше, чем у золота. При этом «трейдеры, ранее продававшие серебро без покрытия, могли столкнуться с трудностями при исполнении контрактов и вынуждены теперь покупать металл по любым ценам», объясняет господин Скрябин.

О масштабных покупках серебра свидетельствуют и данные Bloomberg, согласно которым за месяц, закончившийся 9 декабря, активы биржевых фондов выросли на 29,7 млн унций (почти 959 тонн) и вернулись к максимальным значениям с июня 2022 года, достигнув 843 млн унций (более 26 тыс. тонн.) Только с начала декабря активы выросли более чем на 406 тонн. Причем месячный спрос со стороны «серебряных» ETF составил 31% мирового потребления металла за этот период. «Спрос на ETF в основном определяется движением цены самого актива. Растет цена — инвесторы покупают фонды, цена падает — инвесторы продают»,— говорит господин Скрябин.

При сохранении текущей международной обстановки и снижении ставки ФРС участники рынка допускают дальнейший рост стоимости серебра.

«Если геополитическая напряженность снизится, можно ожидать снижения спроса и сокращения запасов в ETF, что позволит частично покрыть накопленный дефицит и восстановить складские запасы»,— считает Никита Бредихин. Однако, по оценке Алены Николаевой, до конца года котировки серебра будут оставаться в диапазоне $55–65 за унцию. Вместе с тем рынок перегрет и «после почти вертикального ралли вполне возможна коррекция» к уровню $50 за унцию, отмечает госпожа Николаева.

Виталий Гайдаев

Новости компаний Все