Серебряные деньки

Биржевая цена серебра на мировом рынке обновила исторический максимум, превысив $61 за тройскую унцию. С конца ноября металл подорожал на 23%, в несколько раз опередив темпы роста цен других благородных металлов. Ралли последних недель было вызвано нехваткой серебра на мировых биржах, высоким спросом со стороны ETF, а также активностью спекулянтов, ранее игравших на понижение цены.

10 декабря стоимость серебра на мировом рынке обновила исторический максимум. По данным Investing.com, цена на спот-рынке достигла $61,62 за тройскую унцию, что на 1,5% выше закрытия предыдущего дня. За два дня металл подорожал на 6%, с конца ноября рост составил 23%, а с начала года его стоимость более чем удвоилась.

Уверенный рост цен на серебро в последние недели происходил на фоне более слабой динамики по другим благородным металлам. Со второй декады ноября золото и палладий на спот-рынке подорожали на 3,3–7,8%, платина прибавила в цене более 10%. В результате с начала года золото подорожало на 60%, палладий — на 64%, платина — на 85%.

Опережающим темпам роста цен на серебро способствовали опасения усиления дефицита на ведущих торговых площадках. 26 ноября агентство Bloomberg сообщило, что запасы на складах Шанхайской фьючерсной биржи достигли самого низкого показателя с 2015 года. По данным агентства, сокращение запасов произошло после резкого роста экспорта, более чем до 660 тонн, что стало рекордным показателем.

Портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева обращает внимание, что в ноябре США включили серебро в список критически важных минералов и вероятность защитных мер в 2026–2027 годах резко выросла.

В результате серебро начали переводить из Великобритании в США, что вызвало сжатие ликвидности, рост премии на COMEX по сравнению с LME и скачок ставок. «На фоне минимальных запасов в Лондоне и почти опустевших складов в Шанхае получился классический short squeeze (резкий рост цен на активы на фоне быстрого сокращения их предложения.— “Ъ”)»,— отмечает Алена Николаева.

Дополнительную поддержку цене оказывают ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС. Согласно данным CME, вероятность снижения на очередные 25 б. п. на ближайшем заседании в декабре оценивается инвесторами почти в 90% против 86% в конце ноября и 71% пятью неделями ранее. «Снижение процентных ставок при инфляции выше целевых значений увеличивает инвестиционный спрос на драгоценные металлы, традиционно выступающие защитой от роста инфляции. Это приводит к увеличению притоков в ETF-фонды, удерживающие физический металл»,— указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

Эффект могли усилить и технические факторы, связанные с относительно высокой стоимостью хранения серебра. По оценке портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, она почти в 100 раз выше, чем у золота. При этом «трейдеры, ранее продававшие серебро без покрытия, могли столкнуться с трудностями при исполнении контрактов и вынуждены теперь покупать металл по любым ценам», объясняет господин Скрябин.

О масштабных покупках серебра свидетельствуют и данные Bloomberg, согласно которым за месяц, закончившийся 9 декабря, активы биржевых фондов выросли на 29,7 млн унций (почти 959 тонн) и вернулись к максимальным значениям с июня 2022 года, достигнув 843 млн унций (более 26 тыс. тонн.) Только с начала декабря активы выросли более чем на 406 тонн. Причем месячный спрос со стороны «серебряных» ETF составил 31% мирового потребления металла за этот период. «Спрос на ETF в основном определяется движением цены самого актива. Растет цена — инвесторы покупают фонды, цена падает — инвесторы продают»,— говорит господин Скрябин.

При сохранении текущей международной обстановки и снижении ставки ФРС участники рынка допускают дальнейший рост стоимости серебра.

«Если геополитическая напряженность снизится, можно ожидать снижения спроса и сокращения запасов в ETF, что позволит частично покрыть накопленный дефицит и восстановить складские запасы»,— считает Никита Бредихин. Однако, по оценке Алены Николаевой, до конца года котировки серебра будут оставаться в диапазоне $55–65 за унцию. Вместе с тем рынок перегрет и «после почти вертикального ралли вполне возможна коррекция» к уровню $50 за унцию, отмечает госпожа Николаева.

