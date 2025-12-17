Стоимость фьючерса на серебро впервые превысила $66

Цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года выросла на 4,60%, до $66,2 за тройскую унцию. Драгметалл впервые торгуется выше $66, следует из данных нью-йоркской биржи Comex.

Фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года растет на 0,59%, до $4357,8 за тройскую унцию.

Стоимость серебра на прошлой неделе несколько раз устанавливала рекорд. С конца ноября металл подорожал на 23%, в несколько раз опередив темпы роста цен других благородных металлов, а с начала года его стоимость более чем удвоилась. Со второй декады ноября золото и палладий на спот-рынке подорожали на 3,3–7,8%, с начала года золото подорожало на 60%.

Подробности — в материале «Ъ» «Серебряные деньки».