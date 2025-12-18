Биржевая цена золота впервые в истории превысила $4,4 тыс. за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года превысила $4400 за тройскую унцию, следует из данных нью-йоркской биржи Comex.

К 19:18 мск биржевая цена за тройскую унцию золота достигла $4 407,5. Однако к 22:17 мск стоимость драгметалла на бирже упала до $4 363,8.

Цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года к 22:17 мск достигла $65,250 за тройскую унцию на бирже Comex. Вчера его стоимость обновила исторический максимум, превысив $67.