«Закон выводит из тени огромный сегмент поставщиков услуг»

Госдума приняла закон, который расширяет понятие «туристский продукт» и определяет особенности его формирования. Документ прошел второе и третье чтения. В частности, законодательно закрепляются дополнительные услуги, формирующие туристский продукт, включая перевозку туриста любым видом транспорта, услуги экскурсовода, гида-переводчика, инструктора-проводника. Генеральный директор туристического комплекса Inal Bay Александра Мироненко считает, что уточнение понятия «турпродукт» поможет повысить качество представляемых услуг в индустрии гостеприимства.

«Закон переводит из неформального в правовое поле целый пласт услуг, которые и так составляли начинку отдыха. Теперь гид, инструктор, трансфер гостей — это часть официального туристского продукта. Это важно как для малого, так и среднего бизнеса. Теперь они могут легально интегрироваться в предложения крупных агрегаторов и туроператоров, но при этом несут повышенную ответственность, что дисциплинирует.

Для туроператоров расширяется возможность создавать уникальные маршруты. Туристическим кластерам, например таким, как бухта Инал, становится проще и безопаснее формировать и рекомендовать гостям проверенных партнеров, зная, что их услуги имеют правовой статус.

Краснодарский край интересен не только "пляжным пакетом", но и активным, экскурсионным, этнографическим, гастрономическим туризмом. Здесь востребованы гиды-краеведы, инструкторы по горным походам, дайвингу, яхтингу.

Закон легализует и выводит из тени огромный сегмент поставщиков услуг. Это позволит создать новые качественные продукты, повысить безопасность туристов и собираемость налогов в регионе. Так, для бухты Инал это путь к развитию не просто услуг размещения, а создания комплекса тематических программ: экологические тропы с гидом-экологом, исторические экскурсии, организация комплекса программ активного морского отдыха.

Для туриста это значит большую защищенность, появляются понятные механизмы ответственности тех, кто услуги предоставляет, что повлечет рост качества сервиса. Для рынка в целом это систематизация, снижение серого сектора, стимул для создания более разнообразных, интересных, качественных пакетов турпродуктов, что сделает отдых еще более привлекательным.

В краткосрочной перспективе — возможно, это повысит нагрузку на бизнес. Но плюсов, очевидно, гораздо больше, чем минусов. Рынок развивается и требует прозрачных форм сотрудничества взаимодействия всех, кто задействован в его формировании.

Возможен небольшой рост на некоторые услуги за счет страхования и формальных издержек. Долгосрочно — цена станет более обоснованной и прозрачной. Платишь не просто за "сопровождающего", а за сертифицированного инструктора и застрахованный транспорт. Устанавливаются четкие механизмы аккредитации и контроля качества, в частности, для самих гидов и инструкторов. К слову, работа в этом направлении в Краснодарском ведется давно и успешно. В регионе понимают, что важен не только юридический статус, но и реальная квалификация — на Кубани регулярно проводят квалификационные экзамены для экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Сейчас в сфере туризма работает уже более 400 таких специалистов»