Госдолг Свердловской области снизился до 81,5 млрд рублей в ноябре

В начале ноября государственный долг Свердловской области опустился с 82,6 до 81,5 млрд руб., следует из опубликованного документа на сайте Министерства финансов РФ. В частности, задолженность Среднего Урала по бюджетным кредитам составляет 67,2 млрд руб., по ценным бумагам — 14,2 млрд руб. В октябре по этим показателям регион был должен 67,2 и 15,3 млрд руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале 2025 года госдолг Свердловской области составлял 92,6 млрд руб. Средний Урал занимал шестое место по размеру задолженности среди российских субъектов и первое среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). По данным на ноябрь, Свердловская область занимает 10 позицию по объему госдолга в России, уступая Москве (184,2 млрд руб.), Московской области (173,8 млрд руб.), Нижегородской области (186,9 млрд руб.), Краснодарскому краю (108,6 млрд), Кемеровской области (107,4 млрд руб.), Архангельской области (106,1 млрд руб.), республике Татарстан (98,9 млрд руб.), Новосибирской области (93 млрд руб.). В октябре Свердловская область уступила первенство в УрФО по размеру задолженности Челябинской области (в ноябре составила 90,3 млрд руб.).

В тройку регионов-лидеров УрФО по размеру задолженности помимо Среднего и Южного Урала вошла Курганская область — 15,8 млрд руб. Среди регионов «тюменской матрешки» госдолг Тюменской области составил 12,8 млрд руб., Ханты-Мансийского автономного округа — 11 млрд руб., Ямало-Ненецкого автономного округа — 7,9 млрд руб.

Глава Свердловской области Денис Паслер в апреле подчеркнул, что власти перестанут наращивать сумму долговых обязательств и начнут сокращать ее. В ходе представления бюджета Среднего Урала на 2026 год господин Паслер рассказал депутатам, что реальная задолженность региона тогда составляла 225 млрд руб. «Мы заходили с госдолгом в 92 млрд руб., плюс 60 млрд руб. концессии, дефицит 46 млрд руб. и мартовское решение по поддержке участников СВО. Итого это было 225 млрд руб., которые мы должны были сбалансировать и как-то выскочить. Плюс-минус справились с этой задачей»,— заверил губернатор.

Василий Алексеев