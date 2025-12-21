AP: Трамп в вопросах урегулирования на Украине опирается на Кушнера

Президент США Дональд Трамп опирается на зятя Джареда Кушнера в сложных дипломатических вопросах, в том числе в урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Юрий Ушаков (слева) и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер

Фото: Пресс-служба президента РФ Помощник президента России Юрий Ушаков (слева) и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер

Фото: Пресс-служба президента РФ

До этого переговоры практически в одиночку вел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, теперь более значительную роль в процессе играет Джаред Кушнер. Собеседники AP отмечают, что зять Дональда Трампа имеет дипломатический опыт, дополняет стиль ведения переговоров господина Уиткоффа и «способен преодолеть, казалось бы, непреодолимые разногласия для заключения сделки».

Источники агентства охарактеризовали Стива Уиткоффа как «экстравагантную личность, которая объездила весь мир для дипломатических переговоров на частном самолете и не упускает случая публично похвалить президента». Многие украинские и европейские чиновники считают его «чрезмерно уступчивым российским интересам».

Джареда Кушнера считают в Белом доме более заслуживающим доверия переговорщиком. При этом его «прагматичный подход к дипломатии вызывает беспокойство у некоторых чиновников» в Евросоюзе, сказали собеседники AP.

21 декабря Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проводят в Майами переговоры со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Первый раунд консультаций прошел 20 декабря, его господин Дмитриев назвал конструктивным. 22 декабря он доложит президенту России Владимиру Путину об итогах встречи с представителями США.

