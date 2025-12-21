Рождение мира в Майами

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, находящийся с визитом в США, обсуждает в Майами условия мирного урегулирования на Украине. Его переговорам со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером предшествовали их встречи с украинской делегацией, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании. Под давлением США Киев допускает определенные территориальные уступки в обмен на устраивающие его гарантии безопасности. Однако вопрос о том, насколько выторгованные Украиной и ее европейскими союзниками условия приемлемы для Москвы, остается открытым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предмет переговоров спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с зятем президента США Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом — мирный план Трампа с поправками, внесенными в него Украиной и ее европейскими союзниками

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters Предмет переговоров спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с зятем президента США Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом — мирный план Трампа с поправками, внесенными в него Украиной и ее европейскими союзниками

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Местом проведения новых переговоров спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Майами стал элитный гольф-клуб Shell Bay Club в Халландейл-Бич, в стенах которого в этом году проходили предыдущие раунды переговорного процесса по Украине.

Начавшиеся в субботу, 20 декабря по восточному времени, переговоры Кирилла Дмитриева в Майами, как следует из его заявления российским журналистам, «проходят конструктивно» и продолжатся до понедельника по московскому времени.

Несмотря на отсутствие четкого понимания, в какой стадии находится переговорный процесс по Украине, и значительный элемент неопределенности, сам Кирилл Дмитриев не упускает случая продемонстрировать оптимистический настрой и готовность искать развязки по Украине.

Еще до прилета во Флориду представитель Кремля разместил в соцсети Х съемку с борта самолета, сделанную в ходе его предыдущего визита в США, снабдив ее жизнеутверждающей подписью: «На пути в Майами. Пока разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине, я вспомнил об этом видео со своей предыдущей поездки — свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи».

Возобновление российско-американских переговоров в Майами совпало с новым обострением дискуссии внутри самой Америки о роли США в украинском конфликте.

Выступая в конце прошлой недели на мероприятии консервативной организации Turning Point USA, директор национальной разведки США Тулси Габбард предупредила, что «глубинное государство» стремится втянуть США в конфликт с Россией и препятствует миру на Украине. «Они разжигают страх и истерию, чтобы оправдать продолжение войны и подорвать усилия президента Трампа по достижению мира, и делают это с целью втянуть вооруженные силы США в прямой конфликт с Россией, чего в конечном счете и хотят ЕС и НАТО»,— заявила Тулси Габбард.

«В течение последних месяцев я видела, как каждый раз, когда достигается прогресс и появляется все больше надежды на мир, милитаристы из глубинного государства активизируются и делают все возможное, чтобы этому помешать»,— добавила она.

Со своей стороны, Кирилл Дмитриев дал понять, что в понимании того, кто мешает миру на Украине, он находится на одной волне с главой национальной разведки США. «Габбард великолепна не только тем, что документирует происхождение российской мистификации от Обамы и Байдена, но и тем, что разоблачает механизм разжигания войны в глубинном государстве, пытающийся спровоцировать третью мировую войну, разжигая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС. Голос разума имеет значение — восстановите здравомыслие, мир и безопасность»,— написал Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

О сохраняющейся угрозе осложнения переговорного процесса напомнил 21 декабря и помощник президента РФ Юрий Ушаков. На фоне переговоров в Майами он предупредил: «Вносимые в мирный план Трампа украинцами и европейцами изменения не приближают достижение договоренностей».

Учитывая, что переговорный процесс не гарантирован от новых откатов, в Вашингтоне не исключают и продолжения боевых действий.

«Украина должна также готовиться воевать в 2026 году, без этой сделки война будет продолжаться и зимой»,— признался телеканалу Fox New постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, отвечая на вопрос о возможном времени окончания конфликта.

Новое заявление сделал и госсекретарь США Марко Рубио, который сообщил о вероятности своего визита во Флориду для участия в российско-американских переговорах. «Конечно, это требует массы времени и значительных усилий»,— заявил Марко Рубио журналистам, говоря об урегулировании украинского конфликта.

«Мы вовлечены в эту войну, но, строго говоря, это не наша война. В мире есть только одна страна, только один субъект, который действительно способен вести переговоры с обеими сторонами и понять, возможен ли мирный путь к завершению этой войны, и это Соединенные Штаты»,— добавил госсекретарь США.

После недавних переговоров в Берлине с участием Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и группы европейских лидеров центр переговорной активности вернулся в Майами. Подтверждением этого стали контакты американских переговорщиков, предшествовавшие миссии Кирилла Дмитриева. До встречи с ним Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Майами с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также советниками по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции — главной европейской «группой поддержки» Киева.

Главным камнем преткновения остаются вопросы Донбасса и гарантий безопасности.

По итогам состоявшихся в конце прошлой недели переговоров с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру президент Владимир Зеленский констатировал, что «соглашения сегодня нет» и его «может не быть».

Допустив отвод ВСУ из подконтрольной Киеву части ДНР, украинский президент потребовал зеркального отвода российских сил. «Возможный отвод войск должен быть зеркальным — Украина отходит столько же, сколько Россия. Свободная экономическая зона — там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск»,— заявил Владимир Зеленский.

Ранее газета Politico сообщала, что Украина отказывалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону. В свою очередь, 12 декабря Юрий Ушаков допустил, что в Донбассе со временем не будет «ни российских, ни украинских» войск, но будет Росгвардия для поддержания порядка.

По информации газеты The New York Times, представители Евросоюза и США якобы согласовали два документа по гарантиям безопасности Киева, в которых говорится о возможности размещения европейских сил на Украине (Москва такой сценарий отвергает). Эти планы подразумевают сокращение численности украинской армии при сохранении за ВСУ современного уровня военной подготовки и технической оснащенности.

В своем последнем заявлении Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет самостоятельно содержать 800-тысячную армию. «Нет, не способна, не хватит финансового ресурса. Поэтому я этот диалог и провожу с лидерами стран, потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счет партнеров как гарантию безопасности для нас»,— заявил он.

Таким образом, под давлением США Киев, судя по всему, допускает определенные территориальные уступки в обмен на устраивающие его гарантии безопасности.

Однако вопрос о том, насколько выторгованные им и его европейскими союзниками условия приемлемы для Москвы, остается открытым.

Сергей Строкань