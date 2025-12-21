Ушаков назвал неконструктивными мирные предложения Украины и ЕС

Предложения Украины и Евросоюза по урегулированию российско-украинского конфликта неконструктивны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Москва при дальнейшем обсуждении мирного плана будет придерживаться договоренностей, достигнутых в Анкоридже, добавил он.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев должен передать Кремлю «сигналы, которые американцы получили от европейцев и украинцев», сказал господин Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

«Мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять»,— добавил помощник российского президента. Юрий Ушаков считает, что большинство выдвинутых Украиной и Евросоюзом предложений России не подойдут.

Кирилл Дмитриев прибыл 20 декабря в Майами на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Первый раунд консультаций спецпредставитель российского президента назвал конструктивным. Вторая сессия переговоров проходит сегодня. 22 декабря господин Дмитриев доложит президенту России Владимиру Путину об итогах встречи с представителями США.

