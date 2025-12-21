Цена на сыр в Ростовской области поднялась на 14% за год

В ноябре 2025 года в Ростовской области средняя цена за килограмм сыра составила 927 руб., что почти на 14% больше, чем в тот же период прошлого года. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

По информации аналитиков, в соседнем Краснодарском крае средняя стоимость килограмма сыра увеличилась на 11%, достигнув 946 руб.

В среднем, по Южному федеральному округу сыр за год подорожал на 13 %.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2025 году производство молока в Ростовской выросло на 1,7% и составило 112,4 тыс. т. При этом объем изготовления сыров, напротив, уменьшился на 4,2% и составил 7,8 тыс. т.

Наталья Белоштейн