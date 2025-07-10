В Ростовской области увеличилось производство молочной продукции в 2025 году

Производство молока в Ростовской области за первые пять месяцев 2025 года выросло на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 112,4 тыс. т. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», изготовление обработанного молока, включая детское питание, достигло 13,6 тыс. т с начала года, что на 4,4% больше показателя 2024 года. В мае произвели 3,0 тыс. т такой продукции.

Выпуск сливочного масла увеличился на 50,3% за пять месяцев до 5,6 тыс. тонн, а объем изготовления сыров за январь-май, напротив, уменьшился на 4,2% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и составил 7,8 тыс. т. Производители выработали 978 т сметаны за пять месяцев 2025 года, превысив на 6,3% показатель прошлого года.

Переработчики изготовили 3,6 тыс. т творога с начала года, что практически соответствует прошлогоднему уровню. Майский выпуск составил 584 т, сократившись на 27,9% по сравнению с маем 2024 года.

Валентина Любашенко