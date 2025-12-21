На Дону стоимость удаления одного зуба выросла на 18%

В ноябре 2025 года стоимость операции по удалению одного зуба в Ростовской области достигла 1,5 тыс. руб., что почти на 18% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

В 2024 году подобная операция в среднем стоила в 1,3 тыс. руб.

Изготовление коронки зуба в 2025 году в регионе подорожало на 25,5%, достигнув 6,4 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в последние три года в регионе число процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), проводимых по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), увеличилось на 40%.

Наталья Белоштейн