На Дону количество процедур ЭКО за три года выросло на 40%

В последние три года число процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), проводимых по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) в Ростовской области, увеличилось на 40%. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения региона Елену Теплякову.

С 2021 по 2024 годы количество подобных процедур в регионе увеличилось с 1,5 тыс. до 2,1 тыс. За десять месяцев 2025 года было проведено 1,9 тыс. процедур, что на 26% больше, чем за весь 2021 год.

С начала 2020 года по ноябрь 2025 года при помощи ЭКО на Дону родилось более 3,5 тыс. детей, что составляет около 1,7 % от общего числа новорожденных ежегодно. Из них 271 двойня, семь троен.

Эффективность программ ЭКО в Ростовской области составляет более 40%, что превышает средние показатели по России (30%) и Европе (28%). Такие данные предоставила Общероссийская ассоциация репродукции человека.

«Возрастная группа женщин Ростовской области, обратившихся для направления на проведение процедуры ЭКО, составляет от 18 до 49 лет. Вместе с тем в последнее время отмечается рост обращений женщин старшего репродуктивного возраста с целью реализации репродуктивной функции»,— отметила госпожа Теплякова.

Сейчас территориальной программой госгарантий предусмотрены средства для выполнения более 2,7 тыс. программ ЭКО в год, что полностью соответствуют потребностям жителей региона.

Процедуру по ОМС предоставляют шесть региональных медцентров. В случае необходимости, пациенток направляют в Москву и Санкт-Петербург.

Наталья Белоштейн