В нескольких районах Ростова-на-Дону отключили воду из-за обрыва ЛЭП

В Ростове-на-Дону из-за аварии на электросетях произошло отключение водоснабжения. Об этом сообщает «Ростовводоканал».

Из-за обрыва высоковольтной линии электропередач обесточились прямые и резервные линии электроснабжения нескольких водопроводных и канализационных насосных станций. Водоснабжение ограничено в микрорайонах Военвед, Болгарстрой, Стройгородок, Северо-Западная промзона, на улице Содружества от Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии. С пониженным давлением вода подается в микрорайон Левенцовский.

«Как только аварийная ситуация на внешних сетях электроснабжения будет устранена, Ростовводоканал запустит работу насосных станций и начнет заполнение системы», — говорится в сообщении.

Константин Соловьев