Расходы туристов в Краснодарском крае увеличились на 3,2%

Среднедневной чек туриста в Краснодарском крае за 11 месяцев 2025 года увеличился на 3,2% и достиг 2,8 тыс. руб. Такие данные представили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка. По объему туристических поездок регион занял третье место в стране: на Кубань пришлось 6,6% всех путешествий по России за отчетный период. Лидером стала Москва с долей 14,4%, второе место заняла Московская область — 13,7%.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Совокупные расходы россиян на поездки по стране за январь—ноябрь 2025 года составили 1,83 трлн руб. Основная часть платежей пришлась на безналичные расчеты — 67%. Доля наличных составила 17%, переводов — 14%. В структуре расходов туристов наибольший удельный вес заняли покупки продуктов питания — 24%. На кафе и рестораны пришлось 14,8%, на непродовольственные товары, включая сувениры и одежду,— 12,4%, на обслуживание личного транспорта — 7,9%.

Среднедневные траты туристов без учета заранее оплаченных билетов и размещения за год выросли на 6,9% и составили 2,3 тыс. руб. При этом снижение показателя зафиксировано в Московской области — до 1,7 тыс. руб. (–2,3%), Москве — до 2,1 тыс. руб. (0,3%) и Ленинградской области — до 1,4 тыс. руб. (–0,2%). В Санкт-Петербурге среднедневной чек, напротив, увеличился на 12,4% и достиг 2,6 тыс. руб.

По оценке отраслевого лидера туризма Юго-Западного банка Сбербанка Марии Хесус Клементе-Белоуссовой, средняя продолжительность поездки на юг России составляет 5,2 дня, тогда как в целом по стране — 4,7 дня. Наиболее активно регион посещают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В среднем турист, приезжающий на юг,— это человек 42 лет, при этом женщины составляют около 53% потока. Наибольшая их доля отмечается в Краснодарском крае и Ставропольском крае.

Мария Удовик