СКР проверит застройщика в Ленобласти после обращения к Путину

СКР возбудил уголовные дела о мошенничестве и халатности после сообщения о том, что застройщик в Ленобласти снял деньги со специального счета за квартиру в доме, который так и не ввели в эксплуатацию. Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования, сообщили в пресс-службе СКР.

Во время «Итогов года» к президенту России Владимиру Путину обратилась жительница города Всеволожска Ленинградской области. Она рассказала, что купила квартиру у застройщика многоквартирного дома. Средства хранились на специальном счете, и застройщик мог их получить только после сдачи объекта.

По словам жительницы, застройщик снял деньги со счета, не введя дом в эксплуатацию. В СКР отметили, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Итоги года» с Владимиром Путиным продлились более 4 часов. В их ходе президент рассказал о снижении числа случаев телефонного мошенничества, пообещал разобраться с задержкой выплат жене погибшего бойца ВС РФ. Также он сказал, что рассмотрит вопрос помилования осужденного французского политолога Лорана Винатье (признан в России иноагентом).

Никита Черненко