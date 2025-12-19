Путин пообещал разобраться с делом француза-иноагента Лорана Винатье

Журналист французского телеканала TF1 во время «Итогов года» попросил президента России Владимира Путина помиловать приговоренного сотрудника швейцарского Центра гуманитарного диалога, француза Лорана Винатье (признан в России иноагентом). Глава государства в ответ пообещал разобраться с делом, но отметил, что «впервые слышит» про француза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лоран Винатье (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Лоран Винатье (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Я ничего о нем не знаю, но обещаю — я узнаю. И, если есть шанс решить этот вопрос положительно, если закон позволяет это сделать, мы предпримем все усилия, чтобы это сделать»,— сказал президент.

Лоран Винатье (иноагент) — французский журналист и политолог. Его задержали в Москве в июне 2024 года. СКР сообщал, что журналист собирал данные «в области военной, военно-технической деятельности». Как отмечали в ведомстве, собранные им сведения могли использоваться против безопасности РФ.

Француз признал вину и просил назначить ему домашний арест. Адвокат обвиняемого заявил, что преступление было совершено потому, что господин Винатье (иноагент) не был знаком с российским законодательством. В 2024 году фигуранта признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорили к трем годам колонии.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Сведений набралось на три года».

Никита Черненко