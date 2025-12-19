СКР возбудил дело о халатности после обращения вдовы ветерана СВО к Путину

СКР возбудил уголовное дело о халатности после того, как к президенту России Владимиру Путину во время «Итогов года» обратилась вдова погибшего на спецоперации военнослужащего. Она рассказала, что ей назначили пенсию по потере кормильца с задержкой. Ход следствия поставили на контроль в Главном военном следственном управлении СКР, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По предварительным данным, бойца ВС РФ уволили с военной службы в связи с его смертью в январе 2025 года. В июле вдова подала заявление о назначении пенсии в военкомат Кировского и Ленинского районов Новосибирской области. Спустя два месяца их направили в областной военкомат, а выплаты назначили только 17 декабря.

В беседе с Mash вдова военнослужащего рассказала, что отправила обращение президенту два дня назад. После этого с ней связались и оформили пенсию за четыре часа. Владимир Путин во время «Итогов года» извинился перед вдовой за работу ответственных служб и пообещал взять ситуацию на контроль.

Никита Черненко