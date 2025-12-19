Владимир Путин отреагировал на удар БПЛА по Ростовскому порту

Во время прямой линии президент России Владимир Путин прокомментировал атаку на объекты гражданской инфраструктуры в Ростове-на-Дону в ночь с 17 на 18 декабря, в результате которой в Ростовском порту погибли два члена экипажа судна и еще трое получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент сказал, что все, что наносит ущерб гражданской инфраструктуре, некомбатантам и людям, которые не имеют отношения к боевым действиям, будет достойно самого острого осуждения.

«Ответ с нашей стороны будет всегда»,— ответил президент на вопрос журналиста телеканала «Звезда» о том, будет ли ответ со стороны России на это нападение.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь на 18 декабря украинскими беспилотниками были атакованы Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В результате погибли три человека, еще девять получили ранения.

Кроме судна в Ростовском порту, разрушения получила многоэтажная новостройка в западной части города. В Батайске во время пожара в четырех домах ранения получили семь человек. Четверым медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в Батайскую больницу скорой медицинской помощи, однако одного из них спасти не смогли.

Наталья Белоштейн