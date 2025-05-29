Новым депутатом Заксобрания Кубани стал Валерий Горюханов
На очередной, 60-й сессии краевого парламента спикер ЗСК Юрий Бурлачко представил коллегам нового депутата. В соответствии с постановлением от 16 мая 2025 года им стал Валерий Горюханов.
Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края
Валерий Горюханов родился в Краснодаре в 1990 году, окончил Кубанский госуниверситет, Высшую школу экономики, аспирантуру Финансового университета.
В настоящий момент работает в Народном фронте заместителем руководителя Бюро расследований, а также является сопредседателем регионального Штаба Народного фронта в Краснодарском крае.
Юрий Бурлачко пожелал Валерию Горюханову успешной работы в кубанском парламенте.
Господин Горюханов стал депутатом в составе краевого списка кандидатов регионального отделения партии «Единая Россия». Он сменил Ивана Безуглого, который скончался в феврале этого года.