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Новым депутатом Заксобрания Кубани стал Валерий Горюханов

На очередной, 60-й сессии краевого парламента спикер ЗСК Юрий Бурлачко представил коллегам нового депутата. В соответствии с постановлением от 16 мая 2025 года им стал Валерий Горюханов.

Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края

Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края

Валерий Горюханов родился в Краснодаре в 1990 году, окончил Кубанский госуниверситет, Высшую школу экономики, аспирантуру Финансового университета.

В настоящий момент работает в Народном фронте заместителем руководителя Бюро расследований, а также является сопредседателем регионального Штаба Народного фронта в Краснодарском крае.

Юрий Бурлачко пожелал Валерию Горюханову успешной работы в кубанском парламенте.

Господин Горюханов стал депутатом в составе краевого списка кандидатов регионального отделения партии «Единая Россия». Он сменил Ивана Безуглого, который скончался в феврале этого года.

Леонид Ломакин

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