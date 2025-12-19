ЮФО и СКФО лидируют по использованию мессенджера Мах

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа лидируют по использованию отечественного мессенджера Мах на фоне перебоев с интернет-связью. Об этом сообщила генеральный директор агентства «Вебер» Елена Удалова в рамках проекта «Школа атомных коммуникаций Mediaskills».

Перебои в работе операторов фиксируются, в частности, в Ростовской области и Краснодарском крае. Ограничения связывают с мероприятиями по обеспечению безопасности населения в ходе спецоперации на Украине. По данным Удаловой, Мах активно используют около 30% россиян, при этом наибольшая популярность отмечается в ЮФО и СКФО.

Кроме того, на фоне замедления работы YouTube растет аудитория отечественных видеохостингов, таких как Rutube. По информации Mediascope, в октябре 2025 года Мах занял третье место в рейтинге мессенджеров: его месячный охват составил 48,2 млн человек (39% населения), среднесуточный — 18,9 млн (15,4%).

Вячеслав Рыжков