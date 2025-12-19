Путин: качество бюджета России находится на уровне 2021 года

Правительство России «провело большую работу» и сумело сбалансировать бюджет, заявил президент Владимир Путин. По его словам, качество бюджета находится на уровне 2021 года. Он заверил, что властям удастся выполнить все социальные обязательства, а также обеспечить потребности армии.

«Надо отдать должное правительству,... удалось сбалансировать бюджет. Причем, качество этой балансировки находится на уровне 2021 года, это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы»,— сказал господин Путин во время прямой линии.

В конце ноября президент подписал закон о бюджете на 2026–2028 годы. Три объявленных приоритета расходов бюджета-2026: оборона, социальные траты и развитие технологий. Для балансировки бюджета правительство пошло на новое повышение налогов. Согласно прогнозу правительства, все три года бюджет останется дефицитным.

