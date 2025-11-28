Путин подписал закон о бюджете на 2026–2028 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. В документе прогнозируется рост ВВП на 1,3% в 2026 году, а за три года — почти на 7%, до 276 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Доходы бюджета на 2026 год составят 40,3 трлн руб., в 2027 году — 42,9 трлн руб., в 2028 году — 45,9 трлн руб. Расходы бюджета на 2026 год составят 44 трлн руб., в 2027 году — 46,1 трлн руб., в 2028 году — 49,2 трлн руб.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2027 года составит 37,4 трлн руб., на 1 января 2028 года — 42,2 трлн руб., на 1 января 2029 года — 47,4 трлн руб.

