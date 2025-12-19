Посол РФ в Венесуэле: Каракас не просил военной помощи у Москвы

Власти Венесуэлы не обращались за военной помощью к России, заявил посол РФ в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров в интервью «Ъ». По его словам, военно-техническое сотрудничество Венесуэлы и России «реализуется в полном объеме» по заключенным между сторонами контрактам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид столицы Венесуэлы Каракаса

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Вид столицы Венесуэлы Каракаса

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Каракас не обращался к Москве, во всяком случае — по каналам нашей дипмиссии, за военной помощью или с запросом о размещении российских вооружений на территории Венесуэлы»,— прокомментировал господин Мелик-Багдасаров публикацию The Washington Post (WP) о запросе военной помощи со стороны Венесуэлы.

В конце октября WP со ссылкой на источники сообщила, что в связи с наращиванием американских вооруженных сил в Карибском бассейне президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился за помощью к России, Китаю и Ирану. По информации газеты, Каракас запросил радары противовоздушной обороны, ремонт самолетов и ракеты для обороны страны.

С начала сентября в результате атак США по судам у берегов Венесуэлы погибли более 100 человек. В начале декабря глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции Southern Spear («Южное Копье») против наркокартелей в Западном полушарии. 17 декабря президент США Дональд Трамп объявил Венесуэле «полную и всеобъемлющую» блокаду нефтяных танкеров, которые находятся под американскими санкциями.

Подробнее о ситуации в Венесуэле читайте в интервью «Ъ» Сергея Мелика-Багдасарова.