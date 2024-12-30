На строительство очистных сооружений в Геленджике выделили более 1,5 млрд рублей

Правительство России выделило свыше 1,5 млрд руб. на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ размещен на сайте федерального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новые объекты позволят обрабатывать до 50 тыс. кубометров сточных вод в сутки, что улучшит качество жизни местных жителей и привлекательность города для туристов, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Финансирование необходимо для выполнения обязательств по концессионному соглашению. В 2022–2023 годах на эти цели уже было направлено около 5,3 млрд руб. Проект является частью комплекса мероприятий по развитию водоснабжения и водоотведения в Краснодарском крае, реализуемых по поручению президента России.

Андрей Николаев