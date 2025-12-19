Суд оставил в силе приговор экс-топ-менеджерам банка «Новопокровский»

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отказался удовлетворить жалобы бывших топ-менеджеров краснодарского банка «Новопокровский», оставив без изменения вынесенный им приговор. Об этом сообщили «Ъ» в Агентстве по страхованию вкладов. В декабре 2023 года экс-руководители кредитной организации были признаны виновными в хищении средств на сумму свыше 1,7 млрд руб., кассационная инстанция сочла доводы защиты несостоятельными.

Банк «Новопокровский» лишился лицензии в декабре 2017 года, к тому моменту его задолженность перед вкладчиками превышала 7,3 млрд руб. В ЦБ указывали, что бизнес-модель банка была ориентирована на агрессивное привлечение средств населения и их размещение в активах неудовлетворительного качества. В рамках расследования уголовного дела установлено, что деньги вкладчиков выводились под видом кредитов, оформленных на подставных лиц.

Заместитель председателя правления банка Сергей Забелин и директор департамента кредитования Алексей Цибизов приговорены к семи годам лишения свободы каждый. Директор московского филиала банка Ольга Богомолова получила пять лет колонии, соучастник Иван Пожарский — четыре года.